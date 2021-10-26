ضبط 4982 مخالفة مرورية.. بينها 1794 تجاوز للسرعة

تكثف وزارة الداخلية، الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفي هذا الصدد، واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

35 مخالفة لشروط التراخيص

وأسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4982 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1794 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

171 مخالفة السير بدون تراخيص.

22 مخالفة موقف عشوائي.

35 مخالفة لشروط التراخيص.