ضبط 198 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 8 آلاف حكم قضائي في يوم واحد

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 198 قطعة سلاح ناري

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط 198 قطعة سلاح ناري، بحوزة 169 متهمًا، على النحو التالي:

«13» بندقية آلية.

«29» بندقية خرطوش.

«8» طبنجات.

«148» فردا محليا.

«740» طلقة مختلفة الأعيرة.

«20» خزينة متنوعة.

«231» قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ «85753» حكمًا قضائيًا متنوعًا

تنفيذ «85753» حكمًا قضائيًا متنوعًا، على النحو التالي:

«353» حكم جناية.

«25641» حكم حبس جزئى.

«4446» حكم حبس مستأنف.

«43344» حكم غرامة.

«11969» مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية :

ضبط «26131» مخالفة مرورية متنوعة

ضبط تشكيلين عصابيين، ضما «9» متهمين، ارتكبا «42» حادثًا متنوعًا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «37» متهمًا.

ضبط «379» دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة «سيارة».

ضبط «26131» مخالفة مرورية متنوعة.

فحص «60» من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية «10» منهم.