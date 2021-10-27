كشف غموض واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بمنشأة ناصر

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة بمنشأة ناصر، وتم ضبط المتهمين.

سائق مسجل خطر

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه كسر بالزجاج الأمامي الأيمن للسيارة الخاصة به، وسرقة مبلغ خاص بالشركة محل عمله من داخل السيارة، حال تواجده بدائرة القسم.

وتمكن رجال المباحث من التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم أحد المواطنين- مقيم محافظة الجيزة، بمناقشته قرر بقيامه ببيع السيارة المشار إليها لأحد لأشخاص سائق - مقيم بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع عامل بمركز لصيانة سيارات - مقيم بمحافظة القليوبية.

أسلوب التتبع وكسر الزجاج

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما مبلغًا ماليًا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة «بأسلوب التتبع وكسر الزجاج».

وأقر الثاني بأنه نظرًا لعمله بالمنطقة محل سكن المجني عليه ومشاهدة الأخير حال قيامه بوضع المبلغ المالي المستولى عليه داخل السيارة ملكه، اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول، وقاما بتتبعه حتى وصوله للمنطقة بمحل البلاغ ولدى قيام المجني عليه بترك السيارة قاما بكسر الزجاج واستوليا على المبلغ، ولاذا بالفرار.

وأشار المتهم الأول، إلى إنفاقه المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.