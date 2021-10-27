ضبط 200 طربة حشيش بالعبور وتنفيذ 7453 حكما في القليوبية

تمكنت قوات الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط عاطلين بحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى و4 هاتف محمول في العبور.

وأمرت نيابة العبور بمحافظة القليوبية بحبس العاطلين 4 أيام لإتهامهما بحيازة المخدرات، حيث أقرا في التحقيقات بحيازتهما المخدرات بقصد الإتجار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية معلومات سرية حول نشاط شخصين في مجال الإتجار في المواد المخدرة في مدينة العبور

وبإستهدافهما أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية وبحوزتهما 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى و4 هاتف محمول

ضبط 19 قضية مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

في السياق ذاته، تابعت أجهزة أمن القليوبية حملاتها على البؤر الإجرامية فى قرى ومدن المحافظة، حيث أسفرت عن ضبط 19 قضية مخدرات و23 متهما بالاتجار وترويج المخدرات كما تم ضبط 9 قطع سلاح نارى بحوزة 11 بلطجى وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير مباحث المديرية يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية فى قرى طوخ وبعض المدن وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت عن ضبط 9 قطع سلاح نارى بحوزة 11 متهم وضبط 19 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 23 متهم لعدد 4 منهم معلومات جنائية وضبط إثنين متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتين.

كما تم تنفيذ 7453 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مصنع «بير سلم» للأسلاك المغشوشة

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص وطرحها فى الأسواق مما يعد غشًا تجاريًا وتم التحفظ على المصنع وأدوات الإنتاج وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص وتوصلت أجهزة الأمن إلى أنه بالتفتيش تم العثور على 9.1 طن نحاس خام مرتجعات مصانع مجهول المصدر وماكينة خط إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.