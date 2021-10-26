استقرار أسعار الذهب اليوم.. وتوقعات بالانخفاض خلال ساعات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بقيمة جنيهين مقارنة بأسعار أمس في البورصات العالمية، حيث انخفضت الأسعار عالميا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، بينما استقرت الأسعار في السوق المحلية، وتتأثر الأسعار في مصر بحركة السوق العالمي والتداول في البورصة، والتي شهدت حالة من الصعود في بداية تداولات جلسات الأسبوع الجاري، وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية أمس الاثنين بمقدار 5 جنيهات.

وتؤثر الأسعار العالمية والبورصة العالمية على أسعار السوق المحلى، ولكن بالرغم من ذلك لم تنخفض الأسعار المحلية من الذهب حتى الأن، ولكن من المفترض أن تتغير الأسعار المحلية لتتوافق مع التغيير العالمي خلال الساعات القادمة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب اليوم، في محلات الصاغة بدون إضافة أسعار المصنعية، كما تختلف أسعار الذهب من مكان لآخر نظرا لاختلاف سعر المكسب ونوع الذهب المباع.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 سعر يتراوح من 894 جنيه إلى 896 جنيهًا، وسجل عيار 21 مبلغ من 782 جنيه إلى 784 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

وسجلت أسعار الذهب عيار 18، من 670 جنيها إلى 672 جنيها، وسجل 6,280 جنيه، ويصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.

وتعتبر تجارة الذهب الكسر جزء أساسي من صناعة الذهب في مصر، ويوجد مختص بكل محل صاغة لشراء الذهب المستعمل واختباره للإتجار فيه، عبر صهره وإعادة سبكه ثم بيعه لتجار الذهب كسبائك لإعادة تشكيله.

وتشهد أسعار الذهب يومياً تغيرات فمن المحتمل أن يرتفع سعر الذهب في يوم وفي اليوم التالي ينخفض مرة ثانيه ويرجع السبب وراء ذلك أن سعر الذهب يتحدد بناء على عدة عوامل منها اتجاهات المستثمرين وسعر الدولار واحتياطي البنوك المركزية من الذهب وأسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر، وهذه العوامل يتحدد على إثرها أسعار الذهب في العالم ليس في مصر فقط.