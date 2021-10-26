أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات في ختام التعاملات المسائية

سجلت أسعار الذهب تراجعا جديدا بمحلات الصاغة في التعاملات المسائية، ليصل إجمالي التراجع على مدار اليوم إلى 3 جنيهات في الجرام الواحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، أسعار تراوحت بين 894 جنيها إلى 896 جنيها للجرام، قبل أن تتراجع منذ قليل لتتراوح بين 891 جنيه إلى 894 جنيها، لتصل جملة التراجعات منذ الصباح وحتى الآن إلى 3 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

عيار 21 يبدأ من 780 إلى 782 جنيه للجرام الواحد

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار جرام الذهب عيار 21 (الأكثر جاذبية للمصريين) تراوحت في التعاملات الصباحية بين 782 إلى 784 جنيه للجرام الواحد، قبل أن تتراجع في ختام التعاملات المسائية لتتراوح بين 780 إلى 782 جنيها.

وَأضاف «وصفي» لـ«الوطن» أن أسعار الذهب عالميا شهدت انخفاضا مما يؤثر على الأسواق المحلية في مصر، مشيرا إلى أن أسعار السوق المحلية ترتبط ارتباط وثيقا بحركة البورصات العالمية.

وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 18 تراوح في التعاملات الصباحية بين 670 إلى 672 جنيه للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) أسعار تراوحت في التعاملات المسائية نحو 6240 جنيه.

العرض والطلب

وتابع وصفي، بأن أسعار الذهب تتسم بالتقلب على مدار اليوم الواحد، سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي، مشيرا إلى أن قوى العرض والطلب تؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار المعدن النفيس، التي تتعلق دائما بحركة الدولار الأمريكي أو أسعار النفط والطاقة، وكذلك إقبال أو تراجع المستثمرين عن شراء الذهب، باعتباره الملاذ الأكثر أمانا في العالم خصوصا في وقت الكوارث والحروب والتقلبات الاقتصادية، مؤكدا على أن ارتفاع معدلات التضخم في العالم صاحبها إقبال شديد من المستثمرين والأفراد على شراء الذهب، مما رفع الطلب في ظل قلة المعروض فارتفعت الأسعار.