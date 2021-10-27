زيارة طلبة المدارس للجهات الشرطية في المنوفية

نظمت مديرية أمن المنوفية، زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة، لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديرية «إدارة شرطة النجدة – إدارة المرور – إدارة الحماية المدنية».

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تلك الزيارات تهدف إلى تعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة، في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

تنمية الثقافة الشرطية لدى النشء

من جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها، إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء؛ لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.