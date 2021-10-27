رئيس التحرير

محمود مسلم

زيارة طلبة المدارس للجهات الشرطية في المنوفية

كتب:

الوطن
01:12 م | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
زيارة طلبة المدارس للجهات الشرطية في المنوفية

نظمت مديرية أمن المنوفية، زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة، لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديرية «إدارة شرطة النجدة – إدارة المرور – إدارة الحماية المدنية».

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تلك الزيارات تهدف إلى تعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة، في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

تنمية الثقافة الشرطية لدى النشء

من جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها، إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء؛ لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني لكافة فئات وأطياف المجتمع.

 

{"description":"\u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0637\u0644\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0644\u0628\u0639\u0636 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u064a\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0637\u0644\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0644\u0628\u0639\u0636 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u064a\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0637\u0644\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0644\u0628\u0639\u0636 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u064a\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0637\u0644\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0644\u0628\u0639\u0636 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u064a\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0637\u0644\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0644\u0628\u0639\u0636 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u064a\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}
{"description":"\u0632\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0639\u062f\u062f \u0645\u0646 \u0637\u0644\u0628\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0644\u0628\u0639\u0636 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u062a \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u064a\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0645\u0646\u0648\u0641\u064a\u0629"}

اقرأ المزيد:

وزارة الداخلية توجه قوافل طبية وتوزع مساعدات عينية بنطاق شمال سيناء

الإذاعة المصرية: إطلاق نشرة أمنية تبرز جهود وزارة الداخلية

الحكومة تنفي تخصيص موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب طلاب المدارس 

3 توصيات من «صحة النواب» لمنع تفشي إصابات كورونا بين طلاب المدارس