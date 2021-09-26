3 توصيات من «صحة النواب» لمنع تفشي إصابات كورونا بين طلاب المدارس

طالب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة اتخاذ الأسر المصرية عددًا من الإجراءات الاحترازية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك لدرء احتمالات إصابة أبنائهم بفيروس كورونا.

وقال «حاتم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن خطورة الموجة الرابعة من فيروس كورونا تكمن في انتشارها السريع، وإصابتها للأطفال، كما أنها تهاجم جميع أفراد الأسرة حال حدوث الإصابة.

برنامج غذائي مناسب ليوم دراسي

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى ضرورة اتباع برنامج غذائي سليم لتعزيز وتحفيز الجهاز المناعي لدى الأطفال، والابتعاد عن الوجبات السريعة التي تساعد على زيادة السمنة لدى الأطفال في سن صغيرة.

وشرح بأنه يجب على كل أم الاهتمام بنوعية الغذاء المقدم لأطفالها، من خلال احتوائه على العناصر والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم في مرحلة تكوينه، وهذه العناصر موجودة في كل أنواع الخضروات والفاكهة، والتي تحسن من قدرة تركيز الطفل واستيعابه لدروسه.

الابتعاد عن المأكولات المحفوظة

كما شدد رئيس لجنة الصحة على ضررورة الابتعاد عن الأطعمة المحفوظة، مثل البطاطس، ومشتقات الذرة، وعدم تناول المشروبات الغازية، والأكثار من شرب العصائر الطارجة كالليمون والبرتقال.

الكمامة الطبية ومعقم اليدين

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تدريب الأطفال على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجدهم في المدرسة، أو الغطاء الواقي لمنطقة الوجه، يسهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بين الأطفال بالفيروس، لافتًا إلى ضرورة تعقيم اليدين أو غسلها بالماء والصابون.

وتابع بأنه من المهم استخدام الطفل لأدواته المدرسية، وعدم تداولها بينه وبين أصدقائه، خشية انتقال العدوى بكورونا.

موعد العام الدراسي الجديد

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا وتحوراته الجديدة، مبينا أن العام الدراسي الجديد سيبدأ فى أكتوبر المقبل ولا نية للتأجيل .

تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك اتجاها لتطعيم طلاب الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما، بلقاح فايزر في القريب العاجل.