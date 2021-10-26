ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

واصلت وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3207 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة

وتمّ ضبط 13185 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، كما جرى ضبط 9 قضايا أموال عامة وفساد إداري ومالي، و1236 قضية تموينية متنوعة، و448 قضية ضريبية.