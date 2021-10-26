حملات تموينية لضبط الأسواق.. وضبط 37 ألف عبوة سجائر فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبك 19 طن لحوم فاسدة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها (19,2 طن لحوم مجمدة – مصنعات لحوم) دون مستندات بالشرقية، و(6 أطنان لحوم مجمدة مستوردة) مجهولة المصدر بالجيزة، و(5,48 طن أسماك مجمدة) مجهولة المصدر في القليوبية، و(13,48 طن سكر حر - دقيق فاخر – مكرونة – زيت طعام) يشتبه في عدم صلاحيتها بالقاهرة.

ضبط 7 آلاف قرص أدوية مجهولة المصدر

كما تمّ ضبط (1,2 طن سكر حر - 1500 قطعة حلوى جافة) فاسدة في الغربية، و(1,8 طن جبن رومي) غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية، (26005 قطعة مستلزمات أجهزة علاج طبيعي) مجهولة المصدر بالقاهرة، و(2,5 طن أقمشة) دون مستندات بالقليوبية، و(7 آلاف قرص أدوية) مجهولة المصدر في القاهرة، وضبط (37900 عبوة سجائر ومعسل) دون مستندات بالقليوبية.