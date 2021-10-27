ضبط 650 كيلو لحوم فاسدة ودقيق مجهول المصدر في البحيرة

شنت مديرية تموين البحيرة، حملات مكبرة لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت عن ضبط 150 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكمية أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و500 كجم دقيق مجهولة المصدر.

ضبط أسطوانات غاز مهربة من السوق السوداء

كما ضبطت الحملة سيارة محملة بعدد 198 أسطوانة بوتاجاز مهربة من السوق السوداء من أحد مستودعات البوتاجاز، وضبط 150 كجم لحوم خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لكميات من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، وكذلك 8 مكاتب لبيع الأدوية البيطرية تدار دون ترخيص.

مواد غذائية منتهية الصلاحية

وفي ذات السياق، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة، برئاسة اللواء عماد الدكروري، بالتنسيق مع التموين، حملة مماثلة أسفرت عن ضبط 52 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وضبط 10 عبوات مبيدات زراعية وزن العبوة واحد كجم في أحد محلات بيع المبيدات الزراعيه منتهية الصلاحية.

كما ضبطت 10 شكائر دقيق فاخر مجهولة المصدر وزن الشكارة الواحدة 50 كجم في أحد المخابز السياحية، كما تم تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تموينية مختلفة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.