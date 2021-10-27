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إصابة تلميذ بارتجاج في المخ داخل مدرسة بقنا: سقط من الطابق الثاني

كتب:

رجب آدم
02:03 م | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب تلميذ، اليوم الأربعاء، باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل مدرسة أبوبكر الصديق، بقرية حجازة قبلي مركز قوص، جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بسقوط تلميذ من الطابق الثاني داخل مدرسة أبوبكر الصديق بقرية حجازة قبلي في قوص.

استقبل مستشفى قوص المركزي، الطفل مروان محمد مصطفى، 8 أعوام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، بعد سقوطه من الطابق الثاني بمدرسة أبوبكر الصديق.

تم تحويل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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