إزالة 19 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة في قنا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة قنا، حملاتها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المتعدى عليها.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم إزالة 19 حالة تعدٍ بمركزي دشنا ونقادة، وهي 11 حالة تعدي بالمباني على أملاك الري بمركز دشنا بإجمالي مساحة 114م2، و8 حالات في مركز نقادة منها 5 حالات بالمباني على مساحة 1825م2، و3 حالات تعدي بالزراعة على مساحة فدان و6 قراريط.

متابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات

وأكد «الداودي» أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، وكذا جميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لأي حالات تعدي جديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

استرداد 103 أفدنة في المرحلة الثانية لحملة الإزالات

وكانت محافظة قنا أعلنت أن المرحلة الثانية من الموجة 18 نجحت منذ انطلاقها يوم 11 أكتوبر الجاري، في استرداد 103 أفدنة و13 قيراطا من أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بالزراعة، بالإضافة إلى 59 ألف م2 أراضي أملاك دولة متعدى عليها بالمباني، وذلك من خلال إزالة 268 حالة.

وأكدت المحافظة أن جميع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة شاركت فى أعمال الإزالات طبقا للحالات المستهدفة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضى المتعدى عليها من قِبل المواطنين.