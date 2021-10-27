قنصل روسيا بالإسكندرية: شركات روسية لديها الرغبة في فتح أسواق بمصر

أكد قنصل دولة روسيا بالإسكندرية، كارين فاسيليان، على عمق العلاقات المصرية الروسية، موضحا أن مكانة مصر متفردة بالنسبة لدولة روسيا، وهناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر وجذب القطاع الخاص الروسي للسوق المصري، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة في فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر.

قنصل روسيا: السياحة الروسية إلى مصر تشهد حالة من الانتعاش

وأضاف القنصل الروسي خلال تواجده في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين، أن السياحة الروسية إلى مصر تشهد حالة من الانتعاش، فعدد السياح الروس تضاعف في الشهور الأخيرة مقارنة ببداية العام، خاصة السياحة الروسية في مدينة شرم الشيخ.

وأكد أن روسيا تسعى لتطوير التعاون السياحي مع مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين.

تبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين

وأوضح أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، خلال كلمته، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراييجي بين مصر وروسيا، تساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا السياحي والسياسي بين البلدين.

التعاون المشترك في المجال الرياضي

وفي نفس السياق، أوضح أحمد حسن، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، أنه من الممكن التعاون المشترك بين مصر وروسيا في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أنه من الضروري تبادل الخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والروسي، على صعيد الرياضة الجماهيرية، والبنية التحتية الرياضية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الروسية في عدة مجالات مختلفة.