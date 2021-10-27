أمريكا تسمح بدخول المحصنين ضد كورونا باللقاحات الصينية

تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية أوائل نوفمبر المقبل تطبيق قواعد جديدة للقادمين إليها، تتطلب تقديم ما يثبت تلقي تطعيم كامل ضد فيروس كورونا المستجد إضافة إلى نتيجة سلبية حديثة من اختبار الفيروس.

وستسمح الولايات المتحدة الأمريكية بدخول المطعمين باللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية سواء معتمد للاستخدام العادي أو الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو منظمة الصحة العالمية، وفقا لقناة "العربية".

أمريكا تسمح بدخول المطعمين بلقاحات معتمدة من «الصحة العالمية»

وأوضح مسؤولون حكوميون، إن الأشخاص القادمين من بلدان ذات إمدادات منخفضة من اللقاحات الذين لا يسافرون بتأشيرات سياحية، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، سيتم إعفاؤهم من متطلبات اللقاح.

وأضاف المسؤولون أن المواطنين الأمريكيين والمقيمين العائدين من الخارج والذين لم يتم تطعيمهم سيتعين عليهم تقديم نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد -19"، خلال يوم واحد من رحلتهم.

وتعد القواعد الجديدة التي ستسري اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل، أكبر تغيير في سياسة السفر في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة قبل نحو عامين.

لقاحات كورونا المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جائحة كورونا لم تنته بعد، ودعت لجنة الطوارئ بالمنظمة، دول العالم إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت المنظمة على استخدامها ولقاحات كورونا المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، هي:

لقاح سينوفارم

طوّرته شركة سينوفارم "المجموعة الوطنية الصينية للمستحضرات الصيدلانية"، وأظهرت تجربة موسعة على نطاق بلدان متعددة أن إعطاء جرعتين، بفاصل زمني 21 يوماً، يحقق فعالية بنسبة 79٪ ضد عدوى كورونا

لقاح سينوفاك

لقاح صيني وأظهر اختبار واسع أن فعالية جرعتين تفصل بينهما مدة 14 يوما بلغت نسبة 51٪ في الوقاية من أعراض كورونا ونسبة 100٪ في الوقاية من الإصابة الشديدة بكوفيد-19، ونسبة 100٪ في الوقاية من دخول المستشفى بعد 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية.

لقاح أسترازينيكا

لقاح إنجليزي فعّال بنسبة 63,09٪ ضد أعراض عدوى فيروس كورونا المصحوبة بالأعراض، وترتبط الفواصل الأطول مدة بين الجرعات، والتي تتراوح من 8 أسابيع إلى 12 أسبوعا، بزيادة فعالية اللقاح.

لقاح فايزر -بايونتيك

لقاح أمريكى فعال بنسبة 95٪ ضد أعراض عدوى فيروس كورونا المصحوبة بالأعراض.

لقاح جونسون آند جونسون

لقاح أمريكي بلغت نسبة فعالية اللقاح في الوقاية من المرض ودخول المستشفى 85.4٪ بعد 28 يوم من التطعيم باللقاح.

لقاح موديرنا

لقاح أمريكي وأظهر لقاح موديرنا فعالية في الحماية من كوفيد-19 بنسبة 92 % المائة تقريباً، ابتداء من اليوم 14 بعد تلقي الجرعة الأولى.