كل ما تريد معرفته عن تأثير لقاحات كورونا.. لماذا تختلف شدتها؟

أصبح الحصول على لقاح كورونا، ضرورة لمواجهة الجائحة، وتبذل الحكومات في جميع دول العالم مجهودات، حيث تتيح الحصول على اللقاح مجانًا، لكن البعض يتساءل عن الآثار الجانبية وهل تستمر لفترة طويلة، ولماذا تختلف من شخص لآخر؟

وفي هذا الصدد، يرصد موقع «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، كل ما تريد معرفته عن تأثير لقاحات كورونا، ولماذا تختلف شدتها؟ في ظل جائحة «كوفيد- 19»، وذلك بحسب تصريحات الدكتور أحمد رمزي استشاري طب المناطق الحارة، والمستشار السابق لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في التقرير التالي:

تأثير لقاحات كورونا على الأشخاص

وبحسب رمزي، فأن تأثير لقاحات كورونا المختلفة، هي واحدة، والهدف من اللقاح هو تنبيه جهاز المناعة، وتتراوح الآثار الجانبية ما بين الخفيفة والمتوسطة، وتشمل تورم مكان التطعيم يصحبه سخونة واحمرار المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة الجسم، وآلام العضلات، والصداع.

وتختلف شدة الأعراض الجانبية للقاح من شخص لآخر، حسب استجابة الجسم للقاح، موضحًا أنه أمر طبيعي ولا يستدعي القلق فهي علامات تدل على أن الجهاز المناعي للجسم يستجيب للقاح، وبالتحديد للمستضد (المادة التي تفعّل الاستجابة المناعية)، ويستعد لمواجهة الفيروس.

والآثار الجانبية تدل على فعالية اللقاح، وعدم حدوث آثار جانبية لا يعني أن اللقاح غير فعال، بل يعني أن كل شخص يستجيب بشكل مختلف، وعادة ما تنتهي تلك الأعراض من تلقائيًا خلال أيام قليلة.

نصائح ما بعد الحصول على اللقاح

وينصح الأشخاص المقبلين للحصول على لقاح كورونا، بالراحة التامة لمدة يومين على الأقل بعد الحصول على لقاح، بالإضافة إلى تناول كميات كبيرة من السوائل المختلفة، وفي حالة ارتفاع الحرارة أو الحمي الخفيفة، فيجب استخدام خافض للحرارة يحتوى على المادة الفعالة الايبوبروفين أو الباراستامول.

وفي سياق آخر، حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، مواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا في جميع المحافظات، موضحة أنَّ جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل طوال أيام الأسبوع اعتباراً من الساعة الـ9 صباحًا وتستمر في العمل حتى الـ9 مساءً، دون إجازات فيما عدا مركز أرض المعارض بمدينة نصر إجازة يوم الجمعة.