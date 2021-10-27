محافظة الأقصر: إزالة 33 حالة تعدي على الترع بمركز ومدينة إسنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي منافع ري بناحية قرية النجوع وأصفون و بندر إسنا، بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمحافظة الأقصر، بضرورة مواصلة أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية وجميع المحافظات.

إزالة 33 حالة تعدٍ بجنوب الأقصر

وأسفرت الحملات التي قادها مركز إسنا جنوب الأقصر، عن إزالة عدد «33» حالة تعدٍ بإجمالى مساحة «6058 م2» منها عدد «24» مخالفة عبارة عن أسوار ومبانى وأحواش بمساحة «4891 م2» وعدد «6» مخالفات عبارة عن تسوية وزراعة بمساحة «1194 م2» مقامة على منافع ري دون سند من القانون.

شن الحملات بالتنفيذ مع مباحث إسنا

شارك في الحملة المنفذة طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلًا من صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز، وحمزة أحمد ومحمد عبد الفتاح وأحمد حسانين مهندسى هندسة ري إسنا، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء الدكتور ولاء رضوان مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة اسنا، والعقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.