إضاءة معابد الأقصر بمناسبة افتتاح طريق الكباش «صور»

تستعد محافظة الأقصر لأكبر حدث هذا العام، وهو احتفالية افتتاح طريق الكباش الأثري الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بطول يصل حتى 2700 متر، ومن المقرر إقامة الاحتفالية في أوائل نوفمبر المقبل، وسط حضور العديد من القيادات السياسية والتنفيذية المحلية والدولية، من خلال تطوير الميادين ورصف عدد من الشوارع وتنظيفها وغسلها بالمياه، فضلاً عن طلاء عدد كبير من المنازل التي تواجه طريق الكباش، وفي محيط الطريق بالكامل بوسط المدينة.

إضاءة المعابد مع قرب احتفالية طريق الكباش

ضمن الاستعدادات الأخرى، أضاءت وزارة الآثار عددًا من المناطق الأثرية، تزامنًا مع اقتراب الاحتفال بافتتاح طريق الكباش الفرعوني، حيث أضاءت معابد الكرنك بالكامل، فضلًا عن طريق الكباش، ومعبد الأقصر، وسط المدينة، وتمت إضاءة جميع المناطق باستخدام أحدث الأساليب الحديثة وتقنيات الإضاءة الليلية.

انبهار بين الأهالي والسائحين بإضاءة معابد وسط الأقصر

وتظهر المعابد الكائنة بوسط مدينة الأقصر والمضاءة ليلاً بألوان الأصفر القوية، وسط حالة من الانبهار بين الأهالي والسياح، بالتزامن مع اقتراب موعد حفل افتتاح طريق الكباش الأثري، مما زاد المظهر الحضاري للمحافظة السياحية جمالًا ورونقًا واتساقًا مع المناطق الأثرية.

زي فرعوني في عروض احتفالية طريق الكباش

ومن المقرر أن يتضمن حفل افتتاح طريق الكباش تقديم العديد العروض المختلفة، منها عروض بالزي الفرعوني، يقدمها عدد من الشباب والفتيات سيراً على الأقدام على طريق الكباش، فضلًا عن تقديم عروض استعراضية على مسرح البحيرة المقدسة، داخل معابد الكرنك، شمال المحافظة، تتضمن عروض فنية وغنائية واستعراضية.