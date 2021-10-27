حبس سائق 4 أيام لترويجه المخدرات في البحيرة وضبط 1.5 كيلو «شابو» بسوهاج

أصدر رئيس نيابة كوم حمادة اليوم الأربعاء، قرارا بحبس سائق جرار زراعي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبط 1000 قرص مخدر و37 طربة لمخدر الحشيش بحوزته، وذلك قبل ترويجها على عملائه في دائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

بداية الواقعة

وتعود بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث كوم حمادة من ضبط سائق جرار زراعي يبلغ من العمر 27 عاما وبحوزته 1000 قرص مخدر و37 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة والقرى المجاورة.

معلومات عن السائق

وكانت وردت معلومات وتحريات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالبحيرة، تفيد بقيام سائق جرار زراعي بالإتجار في المواد المخدرة «مخدر الحشيش» بكميات كبيرة على عملائه معتمدا على دائرة مركز شرطة كوم حمادة والقرى المجاورة لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه في دائرة مركز شرطة كوم حمادة، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط مباحث البحيرة من ضبطه.

ضبط المتهم

كما ضُبط بحوزته 37 طربة لمخدر الحشيش و100 قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي أصدرت قرار حبسه أربعة أيام.

جاء ذلك بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة أمن.

ضبط 1.5 كيلو «شابو» بحوزة مقاولين في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة وسط الصعيد، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز طهطا شمال سوهاج، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط كيلو ونصف من مخدر الشابو «الأيس»، بحوزة مقاولين أثناء تواجدهما على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز طهطا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج»، تفيد بقيام مقاولين بجلب كمية من المخدرات بقصد الإتجار فيها وترويجها على زبائنهم في محافظة سوهاج.

فريق بحث وعدة أكمنة لضبط المتهمين

وبعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر تشكيل فريق بحث وتنفيذ مأمورية عقب اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المقاولين، وأسفرت الجهود بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بعد عمل عدة أكمنة للمتحري عنهما، عن ضبطهما بقرية شطورة أثناء استقلاهما سيارة ملاكي وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الشابو «الآيس»، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بجلب الكمية بقصد الإتجار فيها والمبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من عملية البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.