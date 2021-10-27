خطط استباقية وحالة تأهب بمدن القناة استعدادا لموسم الأمطار

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة حالة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقع، وفق خطة معدة بنطاق محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة استمرار العمل بالشركة والمتابعة المستمرة لاستقبال موسم الأمطار، وخطط الطوارئ والانتشار، ونقاط تمركز المعدات وسيارات شفط المياه.

رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى.. وخطط استباقية

وقال «عصمت» إنه تم رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، ومراجعة المناطق التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار في الإسماعيلية، وذلك طبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول.

وأضاف أنه تم رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بجميع القطاعات والمناطق التابعة للشركة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وقال إنه تم تشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة مع غرف الطوارئ بمحافظات القناة، ووضع خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة لتسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافوري للتعامل مع أي مواقف طارئة.

شبكات متكاملة لصرف مياه الأمطار

وعن الاستعدادات الاستباقية، أكد «عصمت» أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتجهيزات اللازمة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومن بينها التنسيق مع مديريات الطرق والنقل بمحافظات القناة بشأن إنشاء شبكات متكاملة لصرف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والسيارات بالشركة.

واختتم: «تم تدعيم أسطول معدات الشركة بعدد من سيارات الكسح والمعدات الجديدة بكافة قطاعات ومناطق الشركة، وتوفير المعدات صغيرة الحجم للعمل في الشوارع والمناطق الضيقة والقرى غير المخدومة بالصرف الصحي، ومراجعة موقف جميع المولدات الاحتياطية وإجراء الصيانة اللازمة لها والتأكد من جاهزيتها».