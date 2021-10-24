أيمن الكاشف: هجوم الأهلي قوي ولكن الدفاع به مشكلة يجب حلها

قال الكابتن أيمن الكاشف، المعلق الرياضي، إن أداء النادي الأهلي، في مباراته ضد فريق الحرس الوطني بطل دولة النيجر، والتي أقيمت أمس، ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، كان أكثر قوة في الشوط الثاني عنه في الشوط الأول، لذا وصلت النتيحة إلى (6_1)، مبينا أنه تم تسجيل 4 أهداف للأهلي في الشوط الثاني فقط.

فرق خبرة كبيرة بين الأهلي والحرس الوطني

وأضاف «الكاشف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «CBC»، السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الأهلي لديه خبرات كبيرة، ولكن نادي الحرس الوطني يشارك لأول مرة في البطولة الأفريقية، لافتا إلى أن الأهلي أثبت خلال اللقاء، أن لديه منظومة هجومية قوية، ولكن هناك أزمة في المنظومة الدفاعية، ويجب أن تكون أكثر تماسكا وصلابة وقوة.

الأهلي استقبل 29 هدفا في مرماه الموسم الماضي

وأكد المعلق الرياضي، أن النادي الأهلي استقبل 29 هدفا في مرماه الموسم الماضي للدوري الممتاز، وهذا عدد كبير من الأهداف، لذا يجب حل أزمة الدفاع في الأهلي التي تحدث بعدم وجود ثبات في التشكيلة، ويجب التطوير في أداء المدافعين.

تطور كبير في أداء نادي الزمالك

وأوضح المعلق الرياضي، أن نادي الزمالك متكامل والأداء ثابت والتشكيلة ثابتة، لذا هناك تطور في الأداء بشكل أفضل، في ظل وجود استقرار مع المدرب الفني باتريس كارتيرون، مشيرا إلى أن المدرب يطمح للفوز بالدوري للسنة الثانية على التوالي.

أداء جيد للمصري وبراميدز

وأكد «الكاشف»، أنه سعيد بأداء النادي المصري في الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يشعر اللاعبون بمسئولية كبيرة تجاه الجمهور من أجل إسعاده والفوز بمركز جيد في البطولات الأفريقية، بعد غياب طويل، مبينا أن نادي براميدز أيضا أبدى أداء جيدا في المباريات الأولى للبطولات الأفريقية.