عشان تطمن على فاتورة استهلاك الكهرباء في نوفمبر.. اعرف الطريقة

يشكو عدد كبير من مشتركو الكهرباء في بعض الأحيان من ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية لسببين أولهما عدم حضور قارئ عدادات الكهرباء «الكشاف» بشكل شهري منتظم لتدوين قراءات الاستهلاك بالعداد بشكل صحيح والثاني لوجود خطأ في القراءة مما يؤثر على عدم احتساب فاتورة الكهرباء الشهرية طبقا للاستهلاك الفعلي للمشتركين.

وسائل التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حددت عدد من الوسائل والأليات للمشتركين للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سدادها منعًا لتراكم الاستهلاك بسبب القراءات الشاذة أو الوهمية وغير المطابقة للاستهلاك الفعلي للمواطنين.

كيفية مراجعه فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر نوفمبر

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى الخطوات والإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك للتأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهري القادمة عن شهر نوفمبر للمحاسبة على الاستهلاك طبقا للقراءات الصحيحة للعداد والتي تؤدي إلى إصدار الفاتورة الشهرية وهي كالتالي:

- يجب مراجعة نمط الاستهلاك الشهرى لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة.

- إذا تمت ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

- حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.

- في حالة وجود فرق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتم اللجوء إلى تقديم شكوى.

- يجب أن تتوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد (من خلال تصوير قراءة العداد) ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

- تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

الية الاستعلام عن الفاتورة الشهرية من خلال موقع وزارة الكهرباء

وأوضح المصدر، أن طريقة تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية وهي كالتالي.

- اختيار قسم الخدمات.

- اختار الدخول إلى الاستعلام عن الفواتير .

- اختيار المحافظة.

- إدخال الاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر استعلام.

-كما يتيح موقع وزارة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء