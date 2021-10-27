تطعيم الأطفال ضد كورونا.. بداية من 5 سنوات في أمريكا و3 سنوات في الصين

صوّت مجمل أعضاء اللجنة الاستشارية المستقلة لشؤون اللقاح التابعة لإدارة الغذاء والدواء الامريكية، لصالح التوصية بالاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وأجمع أعضاء من اللجنة الاستشارية لشوؤن اللقاح والمستحضرات الدوائية الحيوية التابعة لإدارة الغذاء والدواء على أنّ فوائد اللقاح للأطفال الأصغر سنّا أكبر بكثير من مخاطره، غير أنّ بعض الأعضاء بدوا قلقين من التصويت لصالح تلقيح شريحة واسعة من هؤلاء الأطفال، لأنهم يستندون إلى دراسات شملت بضعة آلاف منهم فقط، ومن جهة أخرى أفادت صحيفة "جونجو جيباو" الصينية، بأن الساطات الصحية في البلاد قد قررت بدء حملة تطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما، ضد فيروس كورونا، ونقلت الصحيفة عن لجان الصحة الإقليمية أن ولاية هوباي أعلنت عن بدء تطعيم الأطفال بعد سلطات ولاية هاينان الجنوبية التي بدأت ذلك الإجراء يوم الأحد الماضي.

الصحة العالمية: الجائحة لم تنته بعد

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جائحة كورونا لم تنته بعد، ودعت لجنة الطوارئ بالمنظمة، العالم إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت المنظمة على استخدامها.

وقالت اللجنة الطوارئ برئاسة الفرنسي «ديدييه حسين» في بيان: «في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونماذج التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد». وأوضحت اللجنة في بيانها إنها قررت الأسبوع الماضي بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثًا استثنائيًا يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديدًا بمواصلة التفشي عالميًا والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة.

إصابات العالم ترتفع إلى 244 مليونًا

في السياق، ذكرت جامعة «جونز هوبكنر» الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 244 مليونًا و495 ألفًا و116 إصابة، والوفيات إلى 4 ملايين و963 ألفا و256 وفاة، ونوهت بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.6 مليون إصابة.