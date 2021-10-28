درجات الحرارة اليوم الخميس 28-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 32 19

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 30 19

شبين الكوم 30 19

دمنهور 29 20

بلطيم 29 20

مطروح 27 19

السلوم 26 14

سيوة 28 17

بورسعيد 31 20

دمياط 30 20

الزقازيق 30 19

المنصورة 30 19

الإسماعيلية 31 19

السويس 30 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 32 18

نخل 28 10

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 11

الطور 28 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 32 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 34 16

بني سويف 34 16

المنيا 35 17

أسيوط 35 18

سوهاج 34 17

قنا 34 17

الأقصر 36 17

أسوان 36 19

إدفو 36 19

أبو سمبل 36 19

الوادي الجديد 37 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 30 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 19

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 36 26

المدينة 35 24

الرياض 36 23

المنامة 32 26

أبو ظبي 34 26

الدوحة 33 28

الكويت 33 22

دمشق 25 11

بيروت 26 22

عمان 25 15

القدس 24 16

غزة 26 20

بغداد 32 17

مسقط 32 26

صنعاء 22 10

الخرطوم 38 25

طرابلس 23 17

تونس 21 15

الجزائر 20 12

الرباط 23 13

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء الأرصاد الجوية، وفق بيان الهيئة، إنّ البلاد تشهد اليوم الخميس، طقسًا حارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.