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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
01:37 ص | الخميس 28 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بالرومانسية، ويعرف أنه شخص عاطفي يحب الاستماع للآخرين ومساعدتهم في كل مايحتاجونه ويقدم لهم كل مايملك.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي المال، وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا 

ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

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