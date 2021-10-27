حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يغلب على مولود برج العقرب طابع الكتمان والغموض، فهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين؛ لتأمين الحماية لأنفُسهم ولحياتهم الخاصة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص رائعة ويدفعك للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الشمس في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.