حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتعامل مولود برج الميزان، بشكل جيد مع الكلمات والحديث؛ مما يجعله يتجه نحو العمل بالمسرح والتمثيل، كما يمتلك قلب حنون وحساس، ومُتعاطف مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في وضع معاكس قد يدفعك للتصرف بعدائية أو تدافع بعصبية عن مصالحك وعليك أن تكون معتدلا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم شديد الحساسية.. انتبه كي لا يتسبب لك ذلك في سوء تفاهم مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.