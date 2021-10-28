حظك اليوم برج الأسد الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الأسد شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم، ويعتمد أسلوب الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتّع بحس عال من المسؤولية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في برجك يمنحك حضورا وسحرا، وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الوضع الفلكي داعم ويمنحك جاذبية وطاقة عاطفية وتلفت أنظار الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.