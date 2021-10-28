حظك اليوم برج العذراء الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يرغب مولود برج العذراء في تعلّم أمور جديدة، وتعزيز مخزونه المعرفي، وذكائه يُساعدها بذلك بشدّة، كما أنه شخص يحب النجاح في حياته ويسعى إلى ذلك دوما.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الفلك ينصحك اليوم أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا.. لا تعلن أيضا عن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر يتنافر مع زحل بمنزلي الصحة وعليك أن تتحرك بحذر.. استرخِ واعتن بصحتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.