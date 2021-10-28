حظك اليوم برج الحمل الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بإصراره على تحقيق أحلامه، كما أنّه لا يضع سقفا لطموحه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.