النيابة الإدارية: الكشف الطبي للمعاونين الجدد يبدأ السبت المقبل

أعلنت هيئة النيابة الإدارية إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد بمصلحة الطب الشرعي في زينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة، أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 30، 31 /10/ 2021 ، 1 نوفمبر 2021.

وأعلنت هيئة النيابة الإدارية، في بيان صحفي صادر اليوم، الشروط المواجب مراعاتها:

شروط الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد:

- الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة .

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة دفع إلكتروني بها مبلغ أكثر من 500 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

- ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

- لا توجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

موعد حلف اليمين القانونية لـ97 معاون نيابة:

ويستعد عدد من معاوني النيابة الإدارية، من خريجي دفعة 2014، لأداء اليمين القانونية يوم الثلاثاء المقبل، بمقر وزارة العدل.

وقالت هيئة النيابة الإدارية، في بيان أصدرته اليوم، إنَّه بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2021، بتعيين عدد 97 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، فإنه تقرر أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء وعضوات معاوني النيابة الإدارية الجدد يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت هيئة النيابة الإدارية، أنَّ حلف اليمين القانونية سوف يكون في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر وزارة العدل بميدان «لاظوغلي»، مشددة على ضرورة التزام معاوني النيابة الجدد من الرجال والسيدات بضرورة بالزي الرسمي المكون من بدلة سوداء وقميص أبيض، إضافة إلى الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية في تمام الموعد المقرر.

وأكّدت هيئة النيابة الإدارية أنَّ تحديد الموعد جاء بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، ونص على: «تعيين 359 معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، مع ضرورة الالتزام بالزي الرسمي بدلة سوداء وقميص أبيض والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية».