حظك اليوم برج الثور الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الثور أنّه واثق في قدراته ومحب لعمله، ويجتهد فيه لأقصى حد لإخراجه بأفضل صورة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك، ومن المهم أن تحذر التسرع.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل محمود شكوكو، ويوافق تاريخ ميلاده مواليد 1 مايو.