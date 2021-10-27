الإسكندرية تستعد لنوات الشتاء بدعم أسطولها بسيارات كسح جديدة

في إطار تعزيز جاهزية الأجهزة المحلية بمحافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء، في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على المدينة الساحلية خلال الأيام المقبلة، تم تعزيز أسطول المحافظة بعدد من سيارات الشفط والكسح الجديدة، للعمل على رفع أي تراكمات للمياه في الشوارع، أثناء تساقط الأمطار.

خطة الإسكندرية لاستقبال شتاء 2021/ 2022

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن كافه معدات شركة الصرف الصحي جاهزة داخل محطة التنقية الشرقية، حيث تم التأكد من جاهزيتها، خلال التفقد ومتابعة الشركة، وجميع الأجهزة المعنية لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وذلك في إطار خطة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء 2021/ 2022.

تنسيق بين أجهزة المحافظة لتجاوز أزمات النوات

وقال «الشريف» إن الإسكندرية استعدت مبكراً لاستقبال موسم الشتاء، مؤكداً أن هناك تنسيق تام وكامل بين الجهات والأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه، لتجاوز أزمات النوات، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لاستقبال النوات، ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات.

103 نقاط ساخنة على مستوى الإسكندرية

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية، تم تزويد محافظة الإسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحي الجديدة، للتعامل مع النوات الشديدة، بالإضافة إلى تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة، البالغ عددها 103 نقاط على مستوى المحافظة.

نوات الشتاء في الاسكندرية تبدأ بـ«المكنسة»

وتستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال أولى نوات الشتاء في شهر نوفمبر المقبل، وهي «نوة المكنسة»، والتي تُعد من النوات شديدة الأمطار، وتستمر على المدينة لعدة أيام، وعادة ما تتسبب في ارتباك حركة الملاحة البحرية في ميناء الإسكندرية، بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط.