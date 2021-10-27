«تعليم الإسكندرية» تطلق مبادرة «مدرستي باسم شهيد» تزامنا مع احتفالات أكتوبر

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مبادرة بعنوان «مدرستي باسم شهيد»، تزامنا مع احتفالات أكتوبر الذي يعد شهر العزة والكرامة، وذلك في إطار غرس وتنمية روح الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب ليحملوا لواء الوطن في المستقبل القريب.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المبادرة تأتي في إطار الإيمان بفدائية وتضحية شهدائنا الأبرار ودورهم البارز في حرية الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفعته، كما تركز المبادرة على إبراز القدوة الحسنة لأبنائنا الطلاب بالمدارس التي تحمل أسماء شهدائنا، ليصبحوا مثلًا أعلى يُحتذى به تعظيمًـا وتخليدًا لدورهم.

مسابقة مبادرة مدرستي باسم شهيد

وأضاف «سعد»، في بيان منذ قليل، أن مسابقة المبادرة تبدأ من اليوم وينتهي موعد تسليم الأعمال المشاركة بالمدرسة في 16 نوفمبر المقبل، على أن يتم تسليمها للخدمات التربوية بالإدارات في موعد أقصاه الثالث والعشرين من نوفمبر، على أن يتم تسلم الأعمال المرشحة للتصفية النهائية مصحوبة بكشوف تفريغ بمكتب وكيل المديرية في موعد أقصاه 29 من نوفمبر المقبل.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إلى تكريم الفائزين على مستوى المديرية بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مرحلة تعليمية في حفل بالمديرية ويتم نشر أعمالهم، وتتيح المسابقة فرصة العمل الجماعي بإمكانية مشاركة ثلاثة طلاب في أي عمل مشارك بالمسابقة بهدف إكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي والعمل بروح الفريق.

تنمية مهارات البحث والتوثيق لدى الطلاب

ومن جهتها قالت نادية فتحي، وكيل المديرية، إن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات البحث والتوثيق لدى الطلاب وتنمية روح العمل الجماعي، وخلق روح التنافسية والإبداع لدى الطلاب.

وأشارت إلى أن المسابقة تتضمن عمل بحث مدعمًـا ببعض الصور عن الشهيد الذي تم إطلاق اسمه على المدرسة، من حيث اسم الشهيد كاملًا ومحل إقامته وظروف استشهاده ومواقف بارزة في حياته مع أسرته وزملائه، أو عمل ألبوم صور كامل عن الشهيد مدعمًـا بالتعليق التفصيلي المناسب أو فيلم تسجيلي عن الشهيد الذي تم إطلاق اسمه على المدرسة، متضمنا لافتة المدرسة وصور للشهيد ومحل سكنه وما يبدعه الطالب بإشراف معلمه وولي أمره.

لجنة تقييم الأعمال المشاركة

وأوضحت وكيل المديرية، أن لجنة تقييم الأعمال المشاركة تبدأ على مستوى المدرسة بمشاركة الأخصائي الاجتماعي ومشرف اللغة العربية ومعلم التربية الفنية بقيادة مدير المدرسة، ويتم تصعيد الفائزين للمنافسة على مستوى الإدارة ليتم تقييم أعمالهم عن طريق موجه أول التربية الاجتماعية وعضو من المرحلة التعليمية التي يمثلها الطالب وعضو من الخدمات التربوية بقيادة مدير الخدمات التربوية، ويتم تصعيد الفائزين على مستوى كل إدارة للمنافسة على مستوى المديرية على أن تتضمن «بحث، ألبوم صور، فيلم تسجيلي»، ليتم تقييم أعمالهم عن طريق عضو من الشئون التنفيذية وموجه عام اللغة العربية وعضو من إدارة الأمن وموجه عام التربية الفنية وعضو من التطوير التكنولوجي.