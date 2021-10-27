3 مشروعات ترميم ترفع عنها الستار في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

تشهد محافظة الأقصر السياحية إقامة أكبر حفل تاريخي في نوفمبر المقبل، وهو مشروع إعادة إحياء طريق الكباش الفرعوني والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك شمال الأقصر، وسط حضور عدد كبير من القيادات المحلية والدولية، لمشاهدة أقوى العروض الفنية والاستعراضية الفرعونية التي تُقام خلال الحفل الكبير لأول مرة منذ سنوات طويلة داخل المحافظة السياحية، لكن ما لا يعلمه الكثيرين أن هناك ثلاثة مشروعات أخرى ستفتتح في نفس يوم الاحتفال بافتتاح طريق الكباش وليس فقط الطريق وحده.

حفل افتتاح طريق الكباش

ففي شهر نوفمبر المقبل يشهد العالم افتتاح أطول طريق فرعوني وتاريخي داخل محافظة الأقصر بوجه خاص ومصر بوجه عام، ويتضمن حفل الافتتاح عروضا فرعونية يؤديها شباب من مختلف الهيئات والجهات وهم يرتدون الزي الفرعوني مع حمل المراكب تقليدًا لموكب احتفالات عيد الأوبت المصري القديم والذي كان يحتفل به المصري القديم ضمن أبرز احتفالاته، فضلًا عن تقديم عرض الحناطير على أغنية «الأقصر بلدنا» وسط مشاركة عدد من الشباب والفتيات يرقصون على الأغاني تقليدًا لرقصات الأغنية بفيلم غرام في الكرنك.

صالة الأعمدة بـ معابد الكرنك

ومن المقرر الإعلان في الحفل عن افتتاح صالة الأعمدة الكبرى داخل معابد الكرنك، إحدى مشروعات وزارة الآثار الكبرى، عقب الانتهاء من أعمال الترميم، حيث تضم صالة الأعمدة 134عمودا كل عمود يصل إرتفاعه إلى 21مترًا، أنشأها الملك سيتي الأول، واستهدفت أعمال الترميم التي تمت داخلها منذ فترة إعادة إحياء جميع الألوان والنقوش الرائعة الموجودة على الجدران وعلى السقف من خلال العاملين بالترميم.

مشروع ترميم 48 كبشا

والمشروع الثاني المُزمع رفع الستار عنه في حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني، هو الإعلان عن الانتهاء من ترميم 48 كبشا من كباش الكرنك داخل الفناء الأول بمعابد الكرنك على الجهتين الشمالية والجنوبية، حيث جرى الإعلان عن الانتهاء من ترميم 29 كبشا داخل الفناء، وجاري إنهاء الـ 19الآخرين من خلال عمليات الترميم وعمل قواعد تعزل الكباش من الأرض وتمنع الاحتكاك معها ومن ثم التأثر بها.

تمثال الملك تحتمس الثالث

والمشروع الثالث هو افتتاح أعمال ترميم تمثال الملك تحتمس الثالث الذي يقع في المحور الجنوبي لمعابد الكرنك، والذي يعود لعدة عصور متتالية منها عصر الدول الحديثة، ويجرى حاليا الانتهاء من أعمال ترميمه تمهيدا لافتتاحه خلال حفل افتتاح طريق الكباش.