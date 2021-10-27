5 أفلام مصرية تشارك في مهرجان السماوة السينمائي بالعراق: «هدية» الأبرز

كشفت إدارة مهرجان السماوة السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالعراق، عن تفاصيل الأفلام المشاركة في دورته السابعة، حيث يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 5 أفلام مصرية من إجمالي 30 فيلما من مختلف دول العالم العربي.

5 أفلام مصرية مشاركة في مهرجان السماوة للأفلام القصيرة

ومن الأفلام المصرية المشاركة في المهرجان «هدية» للمخرج مصطفى عطا، «كاربون» إخراج بيوشي ماهر، و«علامات منتصف الليل» إخراج روفيدا جمال، و«سلامة الشوف» إخراج شيماء طافش، بالإضافة إلى فيلم «فتح حساب» إخراج عبير يحيى.

تعرف على فيلم «هدية» للمخرج مصطفى عطا

وحصل فيلم «هدية» للمخرج الشاب مصطفى عطا، على 9 جوائز في عدد من المهرجانات المحلية والدولية على مدار عامي 2019 و2020، وهو يعتبر مشروع تخرجها في المعهد العالي للسينما عام 2018.

وتدور أحداث فيلم «هدية» حول طفلة في الـ 8 من عمرها، تعيش برفقة زوجة ابيها وتعاني من قسوتها في المعاملة، وتتمنى «هدية» أن تتحول ألعابها إلى حقيقة، وبالفعل تدب فيها الحياة وتساعدها على تغير نظام حياتها والتعامل مع واقعها.

الفيلم من بطولة نور محمد، نهلة كمال، محمد عادل يس، حسين جمعة، عمر محمود، وسحر محمد.

ويشارك في المهرجان مجموعة من الأفلام من مختلف دول العالم من بينها «في دقيقة» إخراج فاطمة سودان، و«فقط انسان» إخراج ريم عبد العزيز، بالإضافة إلى «سلسلة اختفاءات» حسين إبراهيم من (لبنان)، ومن (العراق) أفلام: «كتم ضوضاء» إخراج زيد شكر، «شاش» علي الكعبي، «مادة 57» إخراج علي حسين عباس، «قداس» إخراج سارة فراس، بالإضافة إلى «وجع بصمت» إخراج عباس العبودي، و«العقاب الأخير» إخراج محمد الخزعلي.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية حسين العزاوي، وتضم في عضويتها كلا من المخرج والممثل فاضل ماهود، عدنان لفتة، علي السلطاني، هشام الباقر، وطه خزيان.