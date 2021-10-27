طالبة تحاول إنهاء حياتها في البحيرة: عاقبها والدها وسحب منها المحمول

أقدمت الطالبة «شهد.ع.ح»، 15 عامًا، على إنهاء حياتها، حيث قفزت من الطابق العلوي بمدرسة لطفي الأسطي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، عصر اليوم، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى طالبة بمدرسة لطفي الأسطى مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء سقوطها من الطابق الأول علوي بالمدرسة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

سؤال والد الطالبة

وبعد تحريات المباحث وبسؤال والد الطالبة «علي .ح» 59 سنة، أشار إلى أن ابنته تمر بحالة نفسية سيئة، إثر خلافات نشبت بينهما بعد تأخرها في العودة إلى المنزل عقب الخروج من المدرسة، فقرر معاقبتها بسحب هاتفها المحمول، وجرى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة

كانت طفلة قد لقيت مصرعها، أمس إثر قيامها بشنق نفسها داخل منزلها بعزبة الشفع اللبان التابعة لمركز المحمودية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد قيام طفلة بشنق نفسها داخل منزلها بعزبة الشفع اللبان التابعة لذات المركز، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية الطفلة

بالانتقال والفحص، تبين وفاة «سماح. أ. » 15 عاما، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.