حملات للتوعية بمخاطر كورونا والتدخين بمدارس جنوب سيناء

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن مديرية الصحة نظمت عدة لقاءات داخل مدارس المحافظة، منذ الأسبوع الأول في العام الدراسي الجديد، وجرى عقد عدة ندوات تثقيفية لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية حول موضوعات عديدة.

ندوة للتوعية بمخاطر كورونا في مدرسة «الأمل» بطور سيناء

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن إدارة التربية السكانية بالمديرية، بالتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة، قامت بعقد ندوة تثقيفية بمدرسة «الأمل» الرسمية للغات، في مدينة طور سيناء، للتعريف بمخاطر فيروس كورونا، والتوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها من الطلاب لتجنب الإصابة بالعدوى، وجرى التعريف بطرق النظافة الشخصية الصحيحة، وضرورة التباعد الاجتماعي، واستخدام الادوات الشخصية لكل طالب على حدة.

التغذية السليمة والنظافة ومحاربة التدخين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جرى عقد ندوة بمدرسة «الامل» التجريبية بطور سيناء، جرى خلالها التوعية ببعض المشاكل والقضايا المرتبطة بمرحلة المراهقة بالنسبة للشباب والفتيات، وجرى مناقشة الطرق السليمة للتعامل مع تلك المشكلات، وصولاً إلى تجاوز هذه المرحلة.

الدعوة للحفاظ على كورنيش الطور

وأشار «عقل» إلى أنه جرى مناقشة التغذية السليمة للتلاميذ، وأنه لابد أن تكون الوجبات بها كالسيوم وحديد، من خلال تناول البيض وشرب اللبن وأكل الخضروات الطازجة، بالإضافة إلى مناقشة النظافة الشخصية، وجرى الحديث عن كورنيش مدينة الطور، وأهمية الحفاظ عليه، لتظهر المدينة بالشكل الأمثل لجميع المواطنين والوافدين للزيارة.

توعية الطلاب بمخاطر التدخين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء أن التدخين كان أحد الموضوعات الرئيسية التي جرى مناقشتها مع طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ضمن جهود المديرية لمحاربة ظاهر التدخين، وتعريف الطلاب بأثارها السلبية.

تشغيل مركز تطعيم المواطنين بالمركز الفني بمديرية الصحة

ومن جانبه، أعلن الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى تشغيل مركز تطعيم خدمة المواطنين بالمركز الفني بمديرية الصحة، ويقدم مكتب التطعيم حلولاً لمشكلات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح فى الحالات الآتية:

أولاً: في حالة عدم تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، بسبب عدم الحصول عليها في الموعد المحدد، حيث يتم إعطاؤه جرعة اللقاح الثانية وتسجيلها على المنظومة.

ثانياً: في حالات السفر الطارئة، بعد تسجيل الحالة على منظومة اللقاح ولم يصل الموعد، ولديه جميع الإثباتات بحتمية موعد السفر، يتم إعطاؤه جرعة اللقاح المناسبة، طبقاً لما يناسب موعد السفر وتسجيلها على المنظومة.

ثالثاً: حالة تم تسجيلها عن طريق الخطأ بأنها قد حصلت على جرعات من اللقاح، وهي في الواقع لم تحصل على الجرعات المسجلة لأي سبب من الأسباب، يتم إعطاؤها جرعة اللقاح المناسبة وتعديل البيانات على المنظومة، طبقاً للجرعات الفعلية المعطاة للحالة.

رابعاً: حالة تلقت جرعتها الأولى في محافظة مختلفة عن محل إقامتها الحالي، أو في قافلة متنقلة، ولم تتمكن من الحصول على جرعتها الثانية في نفس مكان قافلة الجرعة الأولى لأي سبب، يتم إعطاؤها الجرعة الثانية في محافظة تواجدها الحالي، وتسجيل بياناتها على المنظومة.