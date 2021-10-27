انتشال جثة شاب مجهول الهوية من قناطر نجع حمادي بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في قنا، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة شاب مجهول الهوية، من قناطر نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

إخطار بوجود غريق

وتلقى اللواء مسعد عبد الجليل أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغ بوجود غريق شاب مجهول الهوية بمنطقة خزان قناطر نجع حمادي حيث لم يعثروا بحوزته على أي أوراق تفيد تحديد شخصيته.

نقل الجثة إلى مستشفى أبو تشت

وبالفحص تبين أن الغريق شاب مجهول الهوية، عمره نحو 30 عامًا، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.