أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا حمل رقم 497 لسنة 2021، وتضمن القرار تعيين 97 من معاوني النيابة الإدارية الجدد دفعة 2014.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية:

تعيين 97 معاون نيابة من دفعة 2014

وشمل القرار الذي تم نشره أمس في الجريدة الرسمية، أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية، والذي جاء من بينهم 38 سيدة؛ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

جميع أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

ويمكن للجميع معرفة أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية من خلال الضغط على الرابط.

حلف اليمين الثلاثاء المقبل بوزارة العدل

وأعلنت هيئة النيابة الإدارية، أنه من المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء وعضوات معاوني النيابة الإدارية الجدد، في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل بمقر وزارة العدل.

وشددت الهيئة على معاوني النيابة الإدارية الجدد، الالتزام بارتداء الزي الرسمي المكون من بدلة سوداء وقميص أبيض بالنسبة للجنسين من السيدات والرجال، وكذلك ضرورة ارتداء الوشاح الخاص بهيئة النيابة الإدارية.

وأوضحت أنه يمكن التوجه إلى مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية للحصول على الوشاح الخاص بالهيئة.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، أعلنت في بيان صحفي أمس، أنه تقرر أيضاً حلف اليمين القانونية لـ 359 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2013 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بمقر وزارة العدل بلاظوغلي، في التاسعة صباح الثلاثاء المقبل؛ أي قبل ساعة من حلف دفعة 2014.

وجاء تحديد موعد حلف دفعة 2013 أيضاً بناء على القرار الجمهوري الذي حمل رقم 497 لسنة 2021.

ووضعت هيئة النيابة الإدارية الشروط ذاتها بشأن الحضور في الموعد المحدد، مع الالتزام بالزي الرسمي المكون من بدلة سوداء وقميص أبيض وكذلك ارتداء الوشاح الخاص بهيئة النيابة الإدارية.

ومنذ أيام قليلة، وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، على قبول طلبات خاصة بالسيدات على درجات رئيس محكمة أ و ب، وكذلك درجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على أن يتم التقديم بشكل شخصي إلى مقر مجلس القضاء الأعلى من 6 وحتى 15 نوفمبر المقبل، على أن يكون تقديم الملف من 20 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 2021.