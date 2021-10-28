حظك اليوم برج الميزان الخميس 28-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بكونه من الشخصيات التي تستطيع الموازنة بين جميع أمورها الحياتية، دون أن يؤثر جانب على جانب آخر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة، ومن السهل الحصول على مساندة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء ومناسب للاحتفال معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.