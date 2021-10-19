حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 19-10-2021 مهنيا وعاطفيا

دائمًا ما يعمل مولود برج الميزان على تقريب وجهات النظر في الكثير من المواقف، إذ يميل إلى عدم الانقياد إلى المشاكل.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

حاول أن تجد مخرجا لتخفف من الضغوط.. اهتم بصحتك لتكسب نفسك، وعليك أن تكون يقظًا لتحمي مصالحك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

إذا كنت متزوجًا ينصحك الفلك أن تكون صبورًا مع شريك حياتك، تجنبًا للنزاع والصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.