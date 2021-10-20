رئيس «صحة النواب»: تطعيم الأطفال بدءا من 16 عاما بلقاح كورونا

أكد النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، أن هيئة الدواء المصرية تبحث حاليا منح بعض الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا، الحق في توفير لقاحات لتطعيم الأطفال بدءا من 16 حتى 18 عاما.

مرحلتان لتطعيم الأطفال من سن 12 عاما

وقال «حاتم»، في تصريح لـ«الوطن»، إنه تم الاتفاق على منح التطعيمات للأطفال في مصر كمرحلة أولى من سن 16 عاما، وبعدها تبدأ المرحلة الثانية من 12 إلى 16 عاما.

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها لمواجهة فيروس كورونا من خلال تطعيم شرائح مختلفة من الصغار والشباب وكبار السن خلال الفترة المقبلة.

تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن شركة فايزر العالمية، وهي إحدى الشركات المنتجة للقاحات كورونا تقدمت بالأمس بأوراق إلى هيئة الدواء الأمريكية لاعتماد لقاح جديد لكورونا لتطعيم الأطفال بدءا من 5 سنوات، مبينا أن العالم كله يعمل الآن على مواجهة هذا الفيروس اللعين مهما طرأت عليه تحورات جديدة.

منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من مباشرة عملهم

وشدد «حاتم» على الالتزام بالإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة خلال الأيام الماضية بشأن عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر المقبل، والمواطنين اعتبارا من أول ديسمبر.

وتابع: «نحن أمام مفترق طرق إما أن ننجح في عبور هذه المحنة التي يمر بها العالم بأثره أو نفشل، وهو ما يترتب عليه تبعات خطيرة صحية واقتصادية، واللافت للصغير قبل الكبير أن القيادة السياسية بذلت جهدا كبيرا للعبور بالشعب المصري لبر الأمان من محنة وباء كورونا في الوقت الذي حققت دول كبرى فشلا ذريعا في التعامل مع الوباء».

التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

وطالب رئيس لجنة الصحة، المواطنين، بضرورة الحصول على لقاح كورونا، والتسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على المصل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة وتحقيق التباعد الاجتماعي للعبور من ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، والمتوقع حدوثها نهاية الشهر الجاري.

توفير دواء الأجسام المضادة ضد كورونا

وأوضح «حاتم» بحكم عضويته باللجنة العليا للفيروسات، أن اللجنة وافقت على توفير عقار الأجسام المضادة للاستخدام في حالات الطوارئ في المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة ولديهم فرص للإصابة بعدوى شديدة من فيروس كورونا في المستشفيات الجامعية شريطة أن يتم إعطاؤه لمريض كورونا في ظروف معينة وتحت إشراف طبي في الأيام الخمس الأولى من الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن هذا الدواء تناوله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقب إصابته بفيروس كورونا.