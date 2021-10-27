بريد الوطن.. أسئلة بلا إجابات بعد 20 عاماً على 11 سبتمبر

كيف تكونت المجموعة من شباب فى عمر الزهور، يتلقون العلم فى أكبر جامعات العالم من التصنيف الأول عالمياً، أن يفكروا فى تنسيق العملية المعقدة، للوصول إلى التنسيق فى تدريب هؤلاء الشباب على قيادة الطيران المدنى فى شهور قليلة؟ ما مصير طائرات أخرى خرجت فى نفس التوقيت، لم يعرف مصيرها؟ هل كانت بعض البلدان العربية والأوروبية على علم فقط بالتهديد؟ وقد سبق قبل شهور تهديد بضرب مقر اجتماع الدول الـ7 الصناعية فى مدينة جنوة الإيطالية؟ وتم نقل الاجتماعات داخل سفينة بعرض البحر، بعد وصول تهديدات من تنظيم القاعدة، هل 11 سبتمبر سوف تظل الخديعة الكبرى للعالم؟ ماذا يعنى فيلم «قبلة طويلة قبل النوم»، الذى أنتجته هوليوود قبل عامين من الحادث ويحكى الأحداث قبل وقوعها؟ لماذا لم يتم الكشف عن خلية هامبورج على الأراضى الألمانية؟ لماذا شكك البعض من الكتّاب الغربيين وأطلقوا عليها الخديعة الكبرى؟ وكثير من كتّاب الغرب يحاولون إبعاد التهمة عن شباب «القاعدة» بأعينهم، وبعد حرب العراق واعتراف صحفية أمريكية بأن المعلومات التى كانت تنشرها فى أكبر الصحف الأمريكية كانت خديعة بالنسبة لامتلاك العراق لسلاح الدمار الشامل فى العراق، وتقدمت الصحيفة باعتذار للشعب الأمريكى.

محمد سعد عبداللطيف، كاتب مصرى وباحث فى الجيوسياسية

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