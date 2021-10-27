المخرج سامح عبدالعزيز يعتذر عن مسلسل «رمضان كريم 2»

فاجأ المخرج سامح عبد العزيز، الجميع، بتقديم اعتذاره عن مسلسل «رمضان كريم2»، بعد أن شارك في الجزء الأول، ولقي العمل إعجاب الجمهور والنقاد، رغم تأكيد المنتج أحمد السبكي، أن الجزء الثاني من المسلسل سيكون من إخراج سامح عبدالعزيز.

سامح عبدالعزيز يرفض الإفصاح عن أسباب اعتذاره عن رمضان كريم 2

وقال المخرج سامح عبد العزيز في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه قدم اعتذاره عن مسلسل «رمضان كريم 2»، ويتمنى لفرق العمل التوفيق، وأن يقدم جزءًا رائعًا، داعيًا لهم بالتوفيق قائلًا: «ربنا يوفقهم»، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الاعتذار احترامًا للجهة المنتجة.

أبطال مسلسل رمضان كريم

ويرصد مسلسل «رمضان كريم»، روحانيات شهر رمضان الكريم، في سياق درامي اجتماعي، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة والجارية، يشارك في بطولة المسلسل شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، روبي، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، سلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد عبدالله.

سامح عبدالعزيز يواصل تصوير مسلسل أنا وهي

ويذكر أن المخرج سامح عبدالعزيز، يدخل كثير من الأعمال الفنية الفترة المقبلة منها مسلسل «أنا وهي» لأحمد حاتم، وهنا الزاهد تأليف مصطفى حمدي، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائي، ويقدم العمل في إطار رومانسي كوميدي.

سامح عبدالعزيز ينتظر طرح فيلم ليلة العيد في السينمات

ويشارك أيضا سامح عبدالعزيز في فيلم «ليلة العيد» المقرر طرحة في جميع دور العرض قبل نهاية العام الجاري، ويشارك في بطولته بطولة: يسرا، وريهام عبدالغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدري، وغادة عادل، وهنادي مهنا، وسيد رجب، وأحمد خالد صالح، ومايان السيد، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وسميحة أيوب، وتأليف أحمد عبد الله.