بريد الوطن.. اليوم الوطنى السعودى مسيرة تاريخ

اليوم الوطنى السعودى يرصد مسيرة تاريخ انطلق مع الملك المؤسس عبدالعزيز، رحمه الله، منذ العام 1932، والحقبة الزمنية تاريخ، وللتاريخ مقدمات ومقومات لضمان استمرارية حركة التاريخ، وكان الوعى لحكم الملك عبدالعزيز بياناً بفضل الله مع الإنسان السعودى وتفانى الحكم فى خدمة الشعب، وما تنعم به المملكة العربية السعودية من رخاء وازدهار وأمن وأمان على الصعيد الداخلى، وتقدير على المستوى الدولى، وعجلة التنمية السعودية تسير للأمام، وخطط التنمية قائمة على أسس علمية هدفها توفير كل ما يتطلع إليه الشعب السعودى من خير، ليعيش حراً كريماً، والملك المؤسس عبدالعزيز امتلك النبوغ، والهدوء، والاتزان، والتفكير، والملك عبدالعزيز امتلك الفراسة والحكمة والخبرة والمودة والتسامح والحزم والصلابة فيما يتعلق بمصلحة الشعب، ومن مقومات نجاح الحكم السعودى الشعور بقيمة وحدة المجتمع، وحرصه على صيانة تلك الوحدة، لأن للوحدة نسيجاً اجتماعياً وثقافياً وتاريخياً، وبعد سنوات قليلة من التوحد تقدم العمران الحضارى فى شتى مجالات الحياة، ومن الاهتمام بالنشاط الاقتصادى، تم إحداث تحول حقيقى فى البيئة الاقتصادية، وتنوع القدرة الإنتاجية، ودعم النهضة الزراعية، لأن العمل يمثل الشريعة، والإيمان والعمل كلاهما مرتبط بالآخر، واستطاع الملك عبدالعزيز امتلاك رؤية عملية البناء الكبير فى أنحاء المملكة، وقد صدق الملك المؤسس عبدالعزيز وقاد البلاد لمزيد من الرخاء والأمن والاستقرار.

وتحقق بفضل الله على يديه وأنجاله من بعده: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله وسلمان، الكثير من النجاحات على جميع الأصعدة، وكان التحرك بأسلوب الدبلوماسية الهادئة.

يحيى السيد النجار، كاتب وباحث - دمياط

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