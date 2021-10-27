بريد الوطن.. أكتوبر

فيزحف الماضى من تحت أغانى الجهاد

ليذكرنا بجندٍ رحلت

وحروبٍ لن تُنسى للممات

أحد أبطالها

رجلٌ قهر المستحيل

وعانق أصعب المهمات

فتذوقنا على يديه رغيف الانتصار

بعدما طُحن هو ورفاقه فى الميدان

(شريف محمد عرب)

من اسمه شرفٌ

ومن مهنته كطيار

لا يهاب الجو أبداً

صلدٌ قوى لا يهاب الاحتضار

وهذا الذى وهب الحياة بلا ثمن

صائد الأسرى الإسرائيليين

كان أُحجيةً من تسعِ مقاطع

أو أكثر

الحرق من اسمه كالموقد

لا يهدأ أبداً لا يهدأ

سلطانٌ أعظم لا يغفل

أسماء عبدالخالق

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