رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن.. أكتوبر

كتب:

بريد الوطن
08:55 م | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
نصر أكتوبر

نصر أكتوبر

فيزحف الماضى من تحت أغانى الجهاد

ليذكرنا بجندٍ رحلت

وحروبٍ لن تُنسى للممات

أحد أبطالها

رجلٌ قهر المستحيل

وعانق أصعب المهمات

فتذوقنا على يديه رغيف الانتصار

بعدما طُحن هو ورفاقه فى الميدان

(شريف محمد عرب)

من اسمه شرفٌ

ومن مهنته كطيار

لا يهاب الجو أبداً

صلدٌ قوى لا يهاب الاحتضار

وهذا الذى وهب الحياة بلا ثمن

صائد الأسرى الإسرائيليين

كان أُحجيةً من تسعِ مقاطع

أو أكثر

الحرق من اسمه كالموقد

لا يهدأ أبداً لا يهدأ

سلطانٌ أعظم لا يغفل

 

أسماء عبدالخالق

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.. أسئلة بلا إجابات بعد 20 عاماً على 11 سبتمبر

بريد الوطن.. أعِدنى إلى إدارة شربين التعليمية يا وزير التعليم

بريد الوطن.. المرأة والضغط النفسى «نكديَّة وزنَّانة»!

بريد الوطن.. ما أجنيه

بريد الوطن.. اقتراح لمن يهمه الأمر لعلاج نحر الشواطئ

بريد الوطن .. حل مشكلة كبار السن في ركوب القطارات يا رئيس الوزراء