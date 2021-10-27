بريد الوطن.. أكتوبر
كتب:
بريد الوطن
08:55 م | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
نصر أكتوبر
فيزحف الماضى من تحت أغانى الجهاد
ليذكرنا بجندٍ رحلت
وحروبٍ لن تُنسى للممات
أحد أبطالها
رجلٌ قهر المستحيل
وعانق أصعب المهمات
فتذوقنا على يديه رغيف الانتصار
بعدما طُحن هو ورفاقه فى الميدان
(شريف محمد عرب)
من اسمه شرفٌ
ومن مهنته كطيار
لا يهاب الجو أبداً
صلدٌ قوى لا يهاب الاحتضار
وهذا الذى وهب الحياة بلا ثمن
صائد الأسرى الإسرائيليين
كان أُحجيةً من تسعِ مقاطع
أو أكثر
الحرق من اسمه كالموقد
لا يهدأ أبداً لا يهدأ
سلطانٌ أعظم لا يغفل
أسماء عبدالخالق
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