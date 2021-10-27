بريد الوطن.. وجِّه بإنارة شارع مسجد الرحمن بالعامرية يا محافظ الإسكندرية

نعانى نحن سكان شارع مسجد الرحمن بقرية نجع عبدالرؤوف، التابع لحى العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، من عدم إنارة الشارع ليلاً، ما يعرضنا ويعرض أبناءنا إلى خطر السرقة من قبَل البلطجية، وتعرض منازلنا للسطو المسلح، بالإضافة إلى كثرة الكلاب الضالة فى الشوارع، التى تهاجمنا وأبناءنا أثناء الليل فى غياب أعمدة الإنارة والكشافات التى نحتاج إليها بشدة، لذلك نناشد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توجيه السادة المسئولين فى حى العامرية ثان لتركيب كشافات فى شارع مسجد الرحمن، رحمة بنا وبأبنائنا وعائلاتنا.

عن الأهالى: عطالله أبوالحسن خلف الله

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