متحدث الزراعة: توفير 6500 كرتونة بيض بأسعار مخفضة بالمنافذ

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، اليوم، إن الوزارة تعاقدت على توفير 6500 كرتونة بيض كمرحلة أولى وبأسعار مخفضة، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من تلك السلعة أمام المواطن لوصول السعر للحد الذي يرضي المواطنين.

أسعار البيض تتراوح بين 45 إلى 47 جنيها

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على توفير الدواجن والبيض، بمنافذ وزارة الزراعة لتقليل الأسعار، وذلك من خلال تقليل الحلقات الوسيطة بين منتجي الدواجن أو المزارع المنتجة والتجار، مشيرا إلى أن سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة يتراوح بين 45 و47 جنيها.

وتابع: «التفاوت في أسعار الكرتونة يتراوح ما بين جنيه لـ2 جنيه، وده بيكون سببه زيادة مصاريف النقل لمسافات أطول».

اكتفاء ذاتي من البيض

واستطرد: «زودنا حجم إنتاجنا من بيض المائدة، وأصبح عندنا اكتفاء ذاتي منه ووفرة، ودلوقتي نقدر نلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، واللي كان بيزود الأسعار وجود أيدي كثيرة تقوم بنقل البيض لجميع محافظات الجمهورية».

واختتم متحدث الزراعة: «هنفضل نطرح بيض المائدة بكميات كبيرة لحين عودة سعره العادل للمربين، وعايزين نستمر ونجذب استثمارات أكبر لزيادة حجم المعروض مع الالتزام بسعر السوق، واحنا ملتزمين بالسعر، والتعاون هيظل موجود بين وزارة الزراعة ووزارة التموين ومنافذ بيع أمان».