أدوية توقف عن تناولها قبل تلقي لقاح كورونا: حقن الكورتيزون الأبرز

حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول بعض الأدوية قبل وبعد تلقي لقاح كورونا، موضحة أنها تقلل من المناعة ومن فاعلية اللقاح في جسم الإنسان، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتابعت وزارة الصحة في منشورها: «أدوية المفاصل تعمل على منع الجهاز المناعي من مهاجمة مفاصل الجسم خاصة أن هذه الأدوية مثبتة للمناعة، مما يجعل الجسم أقل قدرة على مكافحة الفيروسات والفطريات في الجسم».

الأمراض المزمنة

وأوضحت: «إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة أو يأخذ أدوية معينة لابد من استشارة الطبيب قبل تلقي لقاح كورونا».

ويرصد التقرير التالي بعض الأدوية التي يجب تجنبها قبل تلقي لقاح كورونا المستجد:

أدوية يجب التوقف عنها قبل لقاح كورونا

1- أدوية التهاب المفاصل الروماتويدي

2- العلاج الكيميائي الإشعاعي والمناعي، لأنه بيدمر خلايا نخاع العظم وهو الجزء المسؤول عن إنتاج كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ويعمل على إضعاف مناعة الجسم

3- الذين يعانون من مرض اللوكيميا، لأن هذا المرض السرطاني يعمل على إضعاف الجهاز المناعي في جسم الإنسان ويقلل القدرة على استجابة التطعيم لفيروس كورونا

4- أدوية الحساسية والجيوب الأنفية خاصة أن المصابين بالحساسية والجيوب الأنفية يعانون من نشاط زائد للمناعة

5- أي مضاد للالتهاب

6- أدوية المسكنات وهي لها قدرة على تقليل الالتهاب

7- بعض المضادات الاسترودية عن طريق الحقن «حقن الكورتيزون»

8- يجب على السيدات تجنب فحص أورام الثدي لمدة 6 أسابيع بعد اللقاح أو قبل اللقاح خاصة الجرعة الثانية من التطعيم

9- أدوية الغدة الدرقية والربو والحساسية